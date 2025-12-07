Posle dvomesečne pauze vratio se na teren i zaigrao protiv Baskonije u 14. kolu Evrolige , a onda je usledio novi peh.

Klub je objavio da je doživeo povredu desnog ramena i da će propustiti nekoliko narednih mečeva. Dakle, do kraja 2025. godine ga najverovatnije nećemo gledati na terenu.

Braun je ove sezone odigrao samo tri meča u Evroligi i prosečno je beležio 7.3 poena, 3.7 skokova i 3.7 asistencija. U Seriji A upisao je samo jedan nastup. U pobedi nad Varezeom zabeležio je 13 poena i šest asistencija.