Sjajnog plejmejkera do kraja godine najverovatnije nećemo gledati na terenu.
evroliga
OVAJ ČOVEK BAŠ NEMA SREĆE! Pre dva dana se vratio na parket, pa doživeo novi peh!
Slušaj vest
Lorenco Braun, plejmejker Milana, doživeo je novu povredu.
Posle dvomesečne pauze vratio se na teren i zaigrao protiv Baskonije u 14. kolu Evrolige, a onda je usledio novi peh.
Klub je objavio da je doživeo povredu desnog ramena i da će propustiti nekoliko narednih mečeva. Dakle, do kraja 2025. godine ga najverovatnije nećemo gledati na terenu.
Braun je ove sezone odigrao samo tri meča u Evroligi i prosečno je beležio 7.3 poena, 3.7 skokova i 3.7 asistencija. U Seriji A upisao je samo jedan nastup. U pobedi nad Varezeom zabeležio je 13 poena i šest asistencija.
Milano je trenutno 11. u Evroligi sa polovičnim učinkom 7-7.
Kurir sport
Reaguj
Komentariši