Janis Sferopulos je praktično od rastanka sa Crvenom zvezdom na radaru evroligaških klubova, ali pitanje gde će grčki strateg nastaviti karijeru ostaje i dalje bez odgovora.

Poslednji klub u nizu sa kojim je Sferopulos dovođen u vezu je Efes, međutim prema informacijama iz Turske i Grčke pregovori su stavljeni na čekanje, a član Evrolige se okrenuo Pablu Lasu.

Prema navodima pomenutih izvora, nekadašnji strateg crveno-belih je zahtevao od uprave Efesa promene u takmičarskom segmentu, na šta uprava pristaje, ali je u poslednjim satima ipak fokus preusmerila ka Špancu.

Baskijski trener je sada favorit za preuzimanje trenerske palice u Efesu, a turski tim ubrzano radi na pronalasku i angažmanu naslednika Igora Kokoškova.

Navodno, odluka će biti doneta u narednim danima, možda čak i satima, jer čelnici Efesa žele da novi strateg bude spreman za utakmicu 15. kola Evrolige protiv Valensije koja jee zakazana za 11. decembar.

