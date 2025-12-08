Slušaj vest

Klub iz Minhen, koji je takođe na pet trijumfa, nalazi se pri dnu tabele i u tamošnjim medijima već se širi kritika na račun tima. Minhenski klub pao je na 18. mesto, ispod njih su jedino Makabi i Asvel.

Sportski direktor Dragan Tarlać potvrdio je da klub neće obnavljati ugovore za dvojicu igrača.

- Ugovori Alekse Radanova i Dejvida Mekormaka, koji ističnu na Božić, neće biti produženi. Potreban nam je balans u timu, cilj nije da igrači budu srećni, već da rezultati budu dobri - rekao je Dragan Tarlać.

Srpski igrač Aleksa Radanov od početka sezone odigrao je samo 11 minuta u dva meča Bundeslige, sa dva poena i jednom asistencijom, dok je Dejvid Mekormak u tri utakmice lige imao prosečno 7,7 poena i 5,3 skoka, a u devet duela Evrolige svega 2,7 poena i 1,9 skokova.