SRBIN ODLAZI IZ BAJERNA POSLE PORAZA OD PARTIZANA! Klub doneo šokantnu odluku! Sportski direktor sve otkrio, ovim igračima NEĆE BITI produžen ugovor!
Bajern je u 14. kolu Evrolige doživeo težak poraz u Beogradu, Partizan je u prvoj utakmici bez Željka Obradovića slavio 92:85 i upisao petu pobedu ove sezone.
Klub iz Minhen, koji je takođe na pet trijumfa, nalazi se pri dnu tabele i u tamošnjim medijima već se širi kritika na račun tima. Minhenski klub pao je na 18. mesto, ispod njih su jedino Makabi i Asvel.
Sportski direktor Dragan Tarlać potvrdio je da klub neće obnavljati ugovore za dvojicu igrača.
- Ugovori Alekse Radanova i Dejvida Mekormaka, koji ističnu na Božić, neće biti produženi. Potreban nam je balans u timu, cilj nije da igrači budu srećni, već da rezultati budu dobri - rekao je Dragan Tarlać.
Srpski igrač Aleksa Radanov od početka sezone odigrao je samo 11 minuta u dva meča Bundeslige, sa dva poena i jednom asistencijom, dok je Dejvid Mekormak u tri utakmice lige imao prosečno 7,7 poena i 5,3 skoka, a u devet duela Evrolige svega 2,7 poena i 1,9 skokova.