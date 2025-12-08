Slušaj vest

Ataman je ovim aludirao na prvotimca Crvene zvezde Čimu Monekea, koji je osetim košarkaškog umeća poznat i po po podkastima.

Čima Moneke u dresu Crvene zvezde

"Neki igrači pričaju o drugim timovima, a ne gledaju svoj. Volim Monekea, i ne samo njega. Zašto se ovo dešava? Nije ispravno. Neka se fokusiraju na svoj posao. Neću dozvoliti da igrači pričaju o drugim igračima ili trenerima. Bolje je da sami prave greške. Možete me napadati, ne zanima me, ali mora postojati poštovanje. To je posao novinara da pričaju o njima", izričit je bio Ataman tokom opširnog intervjua za podkast "Euro Insiders",

Osvrnuo se na na Ti Džej Šorta, koji je letos stigao u Panatinaikos nakon izvanredne sezone u Parizu i trebalo je prilično vremena da razume sistem igre turskog trenera.

"Šorts je pametan i zna ko igra u mom sistemu. Ako niste dobri u ovoj igri, nećete igrati čak i ako ste jedan od najboljih. Na primer, protiv Baskonije, Nan je odigrao sjajnu utakmicu. Nedelju dana kasnije, Nan je igrao samo 15 minuta u Istanbulu jer nije bio njegov dan. Slukas, na primer, nije bio srećan što nije igrao protiv Baskonije, ali je onda odigrao neverovatnu utakmicu", objasnio je Ataman, poentirajući:

"Moji igrači znaju da ako dobro rade svoj posao, igraće. Ako počnete u petorci i budete dobri i ne umarate se, možete igrati 40 minuta u mom sistemu. Postoje minuti kada shvatim da neko nije na svom nivou i svi moraju biti spremni da igraju. Takve stvari se dešavaju, takav je sport. Svi to moraju da shvate. Ciljevi se postižu verovanjem u timsku hemiju", primetio je Ataman.