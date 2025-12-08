Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde gostuju u petak Partizanu u evroligaškom večitom derbiju od 20.30.

Grejem je prema rečima Obradovića osetio bol u listu zbog čega je uz Čimu Monekea i Ognjena Dobrića pod znakom pitanja za okršaj sa Partizanom pred punom Beogradskom arenom navijača crno-belih.

Ipak, kako je Obradović istakao, Ebuka Izundu će biti spreman za večiti derbi: "Dobro je što će Izundu biti u timu zaPartizan", rekao je trener Zvezde na konferenciji posle Bosne.

Izundu bi bio veliko pojačanje za Zvezdu, pošto su crveno-beli trenutno ostali samo na Donatasu Moteijunasu pod košem i rovitom Urošu Plavšiću.

