Košarkaši Crvene zvezde gostuju u petak Partizanu u evroligaškom večitom derbiju od 20.30.

Zvezda je napravila dobru uvertiru pred večiti derbi trijumfom u Sarajevu protiv Bosne (86:77), ali je u isto vreme možda ostala i bez Devonte Grejema?

Bosna - Crvena zvezda Foto: Bosna BH Telecom/Ednan Turalic

Grejem je prema rečima Obradovića osetio bol u listu zbog čega je uz Čimu Monekea i Ognjena Dobrića pod znakom pitanja za okršaj sa Partizanom pred punom Beogradskom arenom navijača crno-belih.

Ipak, kako je Obradović istakao, Ebuka Izundu će biti spreman za večiti derbi: "Dobro je što će Izundu biti u timu zaPartizan", rekao je trener Zvezde na konferenciji posle Bosne.

Ebuka Izundu Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Izundu bi bio veliko pojačanje za Zvezdu, pošto su crveno-beli trenutno ostali samo na Donatasu Moteijunasu pod košem i rovitom Urošu Plavšiću.

