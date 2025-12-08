CRVENA ZVEZDA DOBIJA POJAČANJE ZA PARTIZAN? Zver stiže pred "grobare" u Arenu?
Košarkaši Crvene zvezde gostuju u petak Partizanu u evroligaškom večitom derbiju od 20.30.
Zvezda je napravila dobru uvertiru pred večiti derbi trijumfom u Sarajevu protiv Bosne (86:77), ali je u isto vreme možda ostala i bez Devonte Grejema?
Grejem je prema rečima Obradovića osetio bol u listu zbog čega je uz Čimu Monekea i Ognjena Dobrića pod znakom pitanja za okršaj sa Partizanom pred punom Beogradskom arenom navijača crno-belih.
Ipak, kako je Obradović istakao, Ebuka Izundu će biti spreman za večiti derbi: "Dobro je što će Izundu biti u timu zaPartizan", rekao je trener Zvezde na konferenciji posle Bosne.
Izundu bi bio veliko pojačanje za Zvezdu, pošto su crveno-beli trenutno ostali samo na Donatasu Moteijunasu pod košem i rovitom Urošu Plavšiću.
