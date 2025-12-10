Slušaj vest

Bivši trener Partizana, iskusni košarkaški stručnjak Miroslav Muta Nikolić, prokomentarisao je situaciju u taboru crno-belih nakon odlaska trofejnog stručnjaka Željka Obradovića.

Obradovićev bivši saradnik ubeđen je da se trofejni stručnjak neće vraćati na klupu crno-belih.

"Odmah posle ostavke sam rekao da treba skloniti tu negativnu energiju. I Savića i Ostoju. Svi volimo Željka, on je ubedljivo najbolji trener u Evropi. A mi smo čudo kad treba neku našu legendu da odstranimo i izvređamo. Željko je digao košarku kod nas i u regionu, podigao budžete. On je naša legenda, ikona, meni je mnogo krivo što je otišao. Voleo bih da se vrati, ali poznajući ga – znam da neće. Drugo, šta je problem da Ostoja podnese ostavku? Država će i dalje da daje pare. Ne daje on pare Partizanu, nego država", rekao je Nikolić u razgovoru za "Meridian sport".

1/7 Vidi galeriju Mirko Ocokoljić - trener Partizana Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Od odlaska Obradovića klub intenzivno traga za njegovim naslednikom. Nikolić smatra da stranac nije rešenje za Partizan, da šansu treba dati Mirku Ocokoljiću.

"Ja bih ostavio Ocokoljića. Šta mi Laso i strani treneri garantuju? Stavite našeg čoveka do kraja ove sezone da se vidi kako radi. Krivo mi je što taj čovek nikad nije bio prvi trener. Poznajem ga, dobar je čovek, videćemo kako će da se snađe. Sada bih ga pustio da radi do kraja. Što bismo davali pare nekom stranom treneru, nek izgura ovu godinu, ovu ligu i da vidimo dokle će da stignu. Možda bude i bolje, možda upali ta 'labava' varijanta", zaključio je Nikolić.

Kurir sport/Meridian sport