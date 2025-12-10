Slušaj vest

Iskusni NBA as i bivši saigrač Nikole Jokića, američki košarkaš Monte Moris, uskoro će pojačati bekovsku liniju Olimpijakosa.

Pregovori su u poodmakloj fazi i samo je pitanje vremena kada će dolazak bombastičnog NBA pojačanja u Pirej biti ozvaničen.

Moris je 2017. godine dravtovan od strane Denver Nagetsa i bio je saigrač Nikole Jokića sve do 2022. kada se preselio u Vašington. Nakon toga je nastupao za Detroit, Minesotu, Finiks i Indijanu.

Monte Moris Foto: David Berding / Getty images / Profimedia

U NBA je odigrao 420 utakmica i prosečno je beležio 9.5 poena, 3.6 asistencije i 2.4 skoka po meču, a najbolje partije pružao je u Nagetsima gde je imao 12.6 poena i 4.4 asistencije u proseku.

Nakon povrede Karlika Džonsa za Morisa je navodno bio zainteresovan i Partizan, ali konkretnih poteza nije bilo, crno-beli su se na kraju odlučili za iskusnog Nika Kalatesa.

