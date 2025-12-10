Slušaj vest

Srpski košarkaški stručnjak Milenko Bogićević, govorio je o aktuelnim trenerima Partizana i Crvene zvezde, svojim bivšim saradnicima - Mirku Ocokoljiću i Saši Obradoviću.

Trener ruskog Avtodora gotovo deceniju i po radio je kao pomoćnik sadašnjeg šefa stručnog štaba Saše Obradovića, a u Monaku je imao priliku da sarađuje i sa Mirkom Ocokoljićem, koji je nakon ostavke Željka Obradovića preuzeo užarenu klupu Partizana.

Bogićević smatra da se Mirko sjajno snašao u izuzetno teškoj situaciji.

"Dobro se uklopio i sada njegovo znanje dolazi do izražaja", kaže Bogićević u razgovoru za "Mozzart sport" i dodaje:

Mislim da se njemu desila specifična situacija i da to sa sobom nosi određenu težinu, ali smatram da je on tranziciju uradio na najbolji mogući način. Znamo da se u tim trenucima taktički ne može previše toga promeniti. Ono što je on uradio jeste da je uspeo da okupi tim oko sebe, da su se igrači zbližili, i da su pronašli potrebnu hemiju za situaciju u kojoj su se našli. Njegovo iskustvo iz uloge asistenta mu je ovde mnogo pomoglo. Bilo bi kontraproduktivno da je pokušao da menja nešto radikalno. Ovi igrači već imaju formirane navike, naučeni su da igraju u određenom sistemu i na određen način, tako da je on samo pustio njihovu inteligenciju i individualne kvalitete da dođu do izražaja i to se videlo kroz pobede, što je u ovom trenutku najvažnije za Partizan".

Njegova smirenost je ujedno i njegova najveća snaga, smatra Bogićević.

"Igračima je u tom trenutku bio potreban mir. Posle stresnog perioda i loših rezultata u timu je sigurno postojala određena nervoza. Možda im je baš trebalo da ih vodi neko ko će malo da spusti strasti i da im omogući da pokažu svoje kvalitete u drugačijoj energiji i atmosferi. Upravo je to omogućilo igračima da pokažu onakav performans i da se zabeleže pobede, što je u ovom trenutku za Partizan i najbitnije".

Sa aktuelnim trenerom Zvezde, Sašom Obradovićem, sarađivao je gotovo deceniju i po.

"Da, 13 ili 14 sezona. Moje emocije, kada govorim o njemu, su izuzetno jake i ja to nekad ne mogu rečima opisati. Za celu moju karijeru, za sve što sam postigao, Saša je najzaslužniji čovek. Veže nas i odnos van terena, koji smo gradili godinama. Naš odnos je veoma jak i emotivan. Saša je, po mom mišljenju, pravi čovek na pravom mestu. Došao je u svoj klub, u svoj grad, gde njegovo ogromno iskustvo iz Evrolige dolazi do punog izražaja. Tim je dobio prepoznatljiv identitet: agresivnu odbranu, borbu na terenu, agresivnu košarku na obe strane parketa. Mislim da je Saša mnogo toga promenio i da tim sada zaista ima osobine koje odražavaju to kakav je on čovek: energičan, pošten, agresivan u pozitivnom smislu i sve se poklopilo" kaže Bogićević.

Podsetimo, košarkaši Partizana i Crvene zvezde odmeriće snage u 15. kolu Evrolige (petak 20.30), što će biti njihov prvi međusobni okršaj ove sezone.

