Kako saznaje i prenosi "Meridian sport", Partizan će u narednom periodu predvoditi Đoan Penjaroja. Konkretno, radi se o periodu od godinu i po dana na koliko je dogovorena saradnja i španski stručnjak uskoro bi trebalo da ima i promociju na klupi.
Đoan Penjaroja Foto: Starsport
