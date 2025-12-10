Slušaj vest

merički košarkaš Zek Hankins novi je igrač Makabija iz Tel Aviva, preneo je danas izraelski klub.

Hankins (211 cm, 29 godina) stiže iz španske ACB lige, gde je ove sezone igrao za Granadu i beležio 7,6 poena i 6,6 skokova po meču.

Prošle sezone nastupao je za rumunski Kluž i pomogao klubu da stigne do četvrtfinala Evrokupa, uz 9,8 poena i 6,4 skoka u 20 utakmica.

Dolaskom u Makabi, Hankins će prvi put u karijeri debitovati u Evroligi.