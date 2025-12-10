Slušaj vest

Trener Panatinaikosa, Ergin Ataman, obratio se medijima uoči duela sa Armanijem, koji se igra u četvrtak od 20.30 u Milanu, u okviru 15. kola Evrolige.

Iskusni stručnjak otkrio je da ima ozbiljne kadrovske brige pred ovaj meč, potvrdivši da na parket neće moći da pošalje Rišona Holmsa i Džedija Osmana, koji zbog povreda ostaju van stroja.

"Nažalost, Osman sutra neće igrati. Očekivao sam da bude spreman, ali su mi lekari juče rekli da još uvek oseća bol i da nije u stanju da nastupi".

1/6 Vidi galeriju Željko Obradović i Ergin Ataman Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Turski strateg osvrnuo se i na trenersku smenu u Milanu, gde je Etorea Mesinu na klupi Armanija zamenio Đuzepe Poeta, a usput je spomenuo i Željka Obradovića.

"Vrlo je teško odmah promeniti ekipu. Poeta je dugo bio Mesinin pomoćnik, poznaje sistem, igrače i način rada. Pametan je trener i ne možeš odjednom sve da okreneš naglavačke i to bi bilo loše za tim. Ima i sreću što su mu se vratili povređeni igrači. Mesina je, uz Željka Obradovića, najbolji trener u istoriji Evrolige, i Poeta je mnogo naučio od njega. Sada će ubaciti i svoje ideje i pokušati dodatno da motiviše ekipu."