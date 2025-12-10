Slušaj vest

KK Partizan će u predstojećem večitom derbiju protiv Crvene zvezde, zakazanom za petak u 20.30 u okviru Evrolige, imati širi izbor igrača.

Privremeni trener Mirko Ocokoljić ponovo može da računa na Dilana Osetkovskog i Miku Murinena, koji su se posle kraćih zdravstvenih tegoba vratili treninzima, prenosi Mozzart Sport.

Osetkovski pod Ocokoljićevim vođstvom još nije zaigrao, protiv Bajerna je izostavljen iz taktičkih razloga, dok je duel sa Klužom propustio zbog bolesti.

Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport

Sada je u potpunosti spreman i očekuje se da bi mogao da dobije minute u derbiju, posebno jer je Aleksej Pokuševski duže vreme van terena zbog povrede.

Što se tiče finskog krilnog centra Murinena, on je imao manju povredu zadobijenu tokom obaveza u reprezentaciji.

U timu ga nije bilo još od susreta protiv Panatinaikosa u Atini, gde je proveo samo minut na terenu. Iako nije izvesno da će ući među 12 igrača za derbi, njegov povratak treninzima svakako je dobra vest.

Ne propustiteKošarkaNOVI TRENER PARTIZANA NE GOVORI ENGLESKI: Evo kako će komunicirati sa košarkašima crno-belih
partizan-barcelona-106472.JPG
EvroligaHITNO SAOPŠTENJE PARTIZANA! Crno-beli se oglasili zbog novog trenera! Pomenuli Crvenu zvezdu i poslali jasnu poruku
PARTIZAN-BAYERN_109.jpg
EvroligaSeda na vruću crno-belu stolicu: Đoan Penjaroja stiže da zameni Željka Obradovića u Partizanu (GALERIJA)
PARTIZAN-BARCELONA_04.JPG
EvroligaČOVEK KOJI NAJBOLJE POZNAJE TRENERE VEČITIH PROGOVORIO PRED DERBI: Ocokoljić uspeo da okupi tim oko sebe - igrači su se zbližili! Saša je Zvezdi dao identitet!
Mirko Ocokoljić

Blokada Mike Murinena na debiju za Partizan Izvor: Arena premium