KK Partizan će u predstojećem večitom derbiju protiv Crvene zvezde, zakazanom za petak u 20.30 u okviru Evrolige, imati širi izbor igrača.

Privremeni trener Mirko Ocokoljić ponovo može da računa na Dilana Osetkovskog i Miku Murinena, koji su se posle kraćih zdravstvenih tegoba vratili treninzima, prenosi Mozzart Sport.

Osetkovski pod Ocokoljićevim vođstvom još nije zaigrao, protiv Bajerna je izostavljen iz taktičkih razloga, dok je duel sa Klužom propustio zbog bolesti.

Sada je u potpunosti spreman i očekuje se da bi mogao da dobije minute u derbiju, posebno jer je Aleksej Pokuševski duže vreme van terena zbog povrede.

Što se tiče finskog krilnog centra Murinena, on je imao manju povredu zadobijenu tokom obaveza u reprezentaciji.

U timu ga nije bilo još od susreta protiv Panatinaikosa u Atini, gde je proveo samo minut na terenu. Iako nije izvesno da će ući među 12 igrača za derbi, njegov povratak treninzima svakako je dobra vest.