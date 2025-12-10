Američki košarkaš Zek Henkins potpisao je ugovor sa Makabijem do kraja sezone, saopštio je klub iz Tel Aviva.
AMERIKANAC POJAČAO PONOS IZRAELA: Makabi potpisao centra
Henkins (29) igra na poziciji centra, a u Makabi je stigao iz Granade.
On je ove sezone u španskoj ACB ligi za ekipu Granade prosečno beležio 7,6 poena i 6,6 skokova po utakmici.
Henkins je pre Granade, izmedju ostalih, igrao i za Kluž, Hapoel Jerusalim, Makabi Rišon i Nimburk.
Košarkaši Makabija će u četvrtak od 20.05 časova u Tel Avivu dočekati Asvel u 15. kolu Evrolige.
Tanjug
