Slušaj vest

Henkins (29) igra na poziciji centra, a u Makabi je stigao iz Granade.

On je ove sezone u španskoj ACB ligi za ekipu Granade prosečno beležio 7,6 poena i 6,6 skokova po utakmici.

Henkins je pre Granade, izmedju ostalih, igrao i za Kluž, Hapoel Jerusalim, Makabi Rišon i Nimburk.

Košarkaši Makabija će u četvrtak od 20.05 časova u Tel Avivu dočekati Asvel u 15. kolu Evrolige.

Tanjug

Ne propustiteEvroligaSPREMA SE JOŠ JEDAN OTKAZ U EVROLIGI: Pitanje je dana!
MACCABI-ZVEZDA_041.jpg
EvroligaHAPOEL NOVI LIDER EVROLIGE: Baskonija razbijena u Sofiji, Fenerbahče u Minhenu savladao Makabi
profimedia-1051875782.jpg
EvroligaIFE LUNDBERG KONAČNO NAPUŠTA PARTIZAN? Crno-beli na dobrom putu da se "reše" Danca
Ife Lundberg
EvroligaIZRAELCI NE MOGU U TURSKU! Poznato gde će Fener dočekati Makabi i Hapoel!
Fenerbahče

Marko Arnautović trenira pred Šturm Izvor: Kurir