Već nekoliko dana kruže priče da bi Dvejn Vašington mogao da napusti KK Partizan...

Podsetimo, poznati italijanski novinar Mateo Andreani u petak je plasirao vest da bi Vašington u narednom periodu mogao da napusti crno-bele. Plejmejker crno-belih bio je jedan od košarkaša koji su bili na udaru navijača na utakmici protiv Bajerna, ali je uprkos tome bio među najboljima na trenu.

Dvejn Vašington

Bio je vidno nezadovoljan tretmanom koji je imao od strane navijača. Nakon utakmice imao je i žustru raspravu sa kapitenom Partizana Vanjom Marinkovićem, jer navodno nije želeo da pozdravi navijače posle silnih uvreda koje je dobio. Poslušao je na kraju kapitena, a onda među prvima uz salvu zvižduka napustio teren. Očekivano odmah su krenule spekulacije o njegovoj budućnosti u Partizanu.

Vašington se sada oglasio putem Instagrama, objavio je niz fotografija u crno-belom dresu, uz opis:

- Za slavni club - napisao je Dvejn.

Vašington ipak ostaje u Partizanu

Kao što smo već pisali, prema našim saznanjima, Amerikanac neće napustiti crno-bele. Vašington ostaje u Partizanu i ove sezone zahvaljujući upravo Željku Obradoviću, odnosno bila je to odluka sada već bivšeg trenera nakon odličnih igara Amerikanca u finišu KLS, kad je tim s klupe predvodio Bogdan Karaičić.

Odlični strelac se tokom leta očigledno dobro pripremao jer je uskoro postao jedan od najkonstantnijih igrača u ekipi i udarna igra Obradovićeve spoljne linije. Od trećeg kola Evrolige pa naovamo statistički je jedan od boljih bekova u takmičenju, ali utisak je umeo da pokvari ishitrenim, ponekad ne baš razumljivim odlukama u napadu...

Povreda Karlika Džonsa donela mu je nove probleme jer je morao da se dodatno troši u organizaciji igre, što je njegova slabija strana, odnosno često mu je opadala koncentracija...