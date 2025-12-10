Slušaj vest

Već nekoliko dana kruže priče da bi Dvejn Vašington mogao da napusti KK Partizan...

Podsetimo, poznati italijanski novinar Mateo Andreani u petak je plasirao vest da bi Vašington u narednom periodu mogao da napusti crno-bele. Plejmejker crno-belih bio je jedan od košarkaša koji su bili na udaru navijača na utakmici protiv Bajerna, ali je uprkos tome bio među najboljima na trenu.

Dvejn Vašington Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2025 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, @starsport, Starsport

Bio je vidno nezadovoljan tretmanom koji je imao od strane navijača. Nakon utakmice imao je i žustru raspravu sa kapitenom Partizana Vanjom Marinkovićem, jer navodno nije želeo da pozdravi navijače posle silnih uvreda koje je dobio. Poslušao je na kraju kapitena, a onda među prvima uz salvu zvižduka napustio teren. Očekivano odmah su krenule spekulacije o njegovoj budućnosti u Partizanu.

Vašington se sada oglasio putem Instagrama, objavio je niz fotografija u crno-belom dresu, uz opis:

- Za slavni club - napisao je Dvejn.

Vašington ipak ostaje u Partizanu

Kao što smo već pisali, prema našim saznanjima, Amerikanac neće napustiti crno-bele. Vašington ostaje u Partizanu i ove sezone zahvaljujući upravo Željku Obradoviću, odnosno bila je to odluka sada već bivšeg trenera nakon odličnih igara Amerikanca u finišu KLS, kad je tim s klupe predvodio Bogdan Karaičić.

Odlični strelac se tokom leta očigledno dobro pripremao jer je uskoro postao jedan od najkonstantnijih igrača u ekipi i udarna igra Obradovićeve spoljne linije. Od trećeg kola Evrolige pa naovamo statistički je jedan od boljih bekova u takmičenju, ali utisak je umeo da pokvari ishitrenim, ponekad ne baš razumljivim odlukama u napadu...

Povreda Karlika Džonsa donela mu je nove probleme jer je morao da se dodatno troši u organizaciji igre, što je njegova slabija strana, odnosno često mu je opadala koncentracija...

Ne propustiteKošarkaSAZNAJEMO - EVO ŠTA SE DEŠAVA SA DVEJNOM VAŠINGTONOM! Da li će ostati u Partizanu ili menja sredinu?! Odgovor na pitanje koje sve zanima!
Dvejn Vašington KK Partizan
KošarkaKK PARTIZAN SE OGLASIO! Crno-beli objavili niz fotografija i snimaka: Pogledajte izraze lica Tajrika Džonsa, Bonge i Vašingtona - nikada nisu izgledali ovako!
KK Partizan.jpg
EvroligaOGLASIO SE DVEJN VAŠINGTON - U jeku glasina o odlasku iz Partizana ostavio čudnu poruku na Instagramu!
Dvejn Vašington
EvroligaVAŠINGTON ODLAZI IZ PARTIZANA: Italijanski novinar plasirao šokantnu vest!
Dvejn Vašington

Dvejn Vašington posle Monaka Izvor: Kurir