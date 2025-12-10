Slušaj vest

Tokom intervjua za zvanične medije Evrolige, koji je vodila turska novinarka Deniz Aksoj, Bogdan Bogdanović pričao je i o večitom derbiju i atmosferi koja ga prati.

U jednom trenutku dotakli su se i pitanja o tome koja mu je navijačka pesma Grobara najdraža, a Bogdan je bez mnogo razmišljanja odmah dao odgovor i zapevao:

- Ima jedna gde pevamo "Ooooo Partizane, šampione, volimo te srcem svim – zapevao je bivši košarkaš Partizana.

Bogdan je potom pričao o večitom derbiju, pa je novinarki odgovorio na pitanje kako svojim prijateljima objašnjava susret Partizana i Crvene zvezde.

- Kažem im, šta god da vidite na telefonu i Instagramu i svemu tome, ništa nije kao uživo. Tako da morate doći i videti to lično. Ohrabrujem svakoga da dođe i vidi to lično. To je kao pozorište, morate doći i videti predstavu uživo i uživati. To je nešto što nije ni nalik onome na telefonu. Pre svega, moraju da izaberu stranu, pravu stranu, moraju da izaberu Partizan. Da bi mogli da sede pored mene. To je prva stvar koju ih učim. A onda drugo, možda neke stare pesme. Objašnjavam im kako su navijači Partizana i navijači Crvene zvezde svi veoma dobro edukovani o košarkaškoj igri. I mislim da je to nešto zaista zanimljivo. Kada vide da sudije nekako ne sviraju nešto, ili donose drugačije vrste odluka, možete čuti od navijača, razočaraju se ili navijaju za dobre odluke i toliko su glasni. Nije samo za sudije, već i za upropašćene akcije protivnika, kao slobodna bacanja... Arena postaje prilično glasna i to definitivno ima uticaja na sve - kazao je srpski košarkaš, pa nastavio:

1/4 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović na utakmici protiv Dalasa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

- Najvažnija utakmica života, dana, nedelja, i sreća ljudi jedne strane. Mislim da, kada nekako odrasteš i shvatiš da postoji strana koju treba izabrati, kao Crvena zvezda ili Partizan. Prvo biraš jer si mlad, a onda zavisi od porodice, možda ti dozvole da izabereš protivnike ili nekad ne možeš da se vratiš kući, znaš? U nekim porodicama ne možeš da se vratiš kući ako si za protivnike. Dakle, porodice to dižu na drugi nivo. Tako da je zaista važno za koga navijaš i ko je tvoj tim. Tako smo odrasli. U suštini, jedan od prvih razgovora kao mladog klinca... Prvih par pitanja bi bilo: "Hej, za koga si? Crvena zvezda ili Partizan?" Moraš da izabereš stranu. Možeš da voliš sve te druge timove, ali kada dođe do Partizana i Crvene zvezde, moraš da izabereš stranu. Tako da, da, mnogo pritiska kada si mlad - dodao je Bogdanović.