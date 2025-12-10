Slušaj vest

Omoruji (28) je u Baskoniju stigao iz Al Nasra iz Dubaija. Sa klubom iz Vitorije je potpisao dvomesečni ugovor, sa opcijom produžetka do kraja sezone, a timu će se pridružiti u narednim satima.

Nigerijski krilni igrač je u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) igrao za ekipe Dalasa, Oklahome, Detroita i Vašingtona, dok je u svojoj poslednjoj sezoni u Razvojnoj NBA ligi kao član filijale Toronta u proseku beležio 18,5 poena, 6,1 skok i 3,3 asistencije.

Baskonija je potvrdila da će sa terena u narednom periodu odsustvovati kapiten Tadas Sedekerskis, koji će biti podvrgnut artroskopiji zbog povrede skočnog zgloba.

Baskonija zauzima 15. mesto na tabeli Evrolige sa pet pobeda i devet poraza, dok je u španskom prvenstvu osma sa skorom 4/5.

(Beta)