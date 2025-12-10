Moris (30) je ove sezone u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) u proseku beležio tri poena, 1,5 asistencija i 1,2 skoka za ekipu Pejsersa, dok je ranije u karijeri nastupao i za Finiks, Minesotu, Detroit, Vašington i Denver, u kom je igrao i sa srpskim centrom Nikolom Jokićem.