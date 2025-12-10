Slušaj vest

Doskorašnji košarkaš Indijane Monte Moris novi je igrač Olimpijakosa, saopštio je danas grčki klub.

Američki plejmejker je sa Olimpijakosom potpisao ugovor do kraja sezone.

Moris (30) je ove sezone u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) u proseku beležio tri poena, 1,5 asistencija i 1,2 skoka za ekipu Pejsersa, dok je ranije u karijeri nastupao i za Finiks, Minesotu, Detroit, Vašington i Denver, u kom je igrao i sa srpskim centrom Nikolom Jokićem.

Olimpijakos je sedmi na tabeli Evrolige sa osam pobeda i pet poraza, dok je u grčkom prvenstvu prvi sa skorom 9/0.

