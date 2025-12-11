Slušaj vest

Crveno-beli su lošu vest saznali uoči večitog derbija koji će biti odigran u petak uveče.

Partizan će biti domaćin Crvenoj zvezdi u 15. kolu, a zbog dešavanja na utakmici 14. kola, ekipa sa Malog Kalemegdana je kažnjena.

Navijači su na toj utakmici vređali Kevina Pantera i sudije, a Evroliga je u sredu objavila vest o kazni za Zvezdu.

- Evroliga je objavila sledeću disciplinsku odluku u vezi sa incidentima koji su se dogodili u 14. kolu regularne sezone Evrolige 2025-26.

Crvena zvezda je kažnjena novčanom kaznom od 8.000 evra i utakmicom koja će se igrati sa ograničenih 80 odsto kapaciteta, uključujući zatvaranje određenih sektora, zbog uvredljivih skandiranja lokalnih navijača prema gostujućem igraču (Kevinu Panteru), sudijama i svima povezanim sa Barselonom tokom utakmice Crvena zvezda - Barselona, u skladu sa članom 29.2.f) Disciplinskog kodeksa Evrolige. Ograničenje kapaciteta arene je uslovna kazna tokom sezone 2025-26 u skladu sa članom 8 Disciplinskog kodeksa i biće sprovedena u slučaju da klub počini novi prekršaj člana 29.1 f) - navedeno je u saopštenju Evrolige.

Utakmica Partizan - Crvena zvezda je zakazana za petak sa početkom od 20.30 časova.

Delije protiv Pantera

Dobro je poznata istorija Kevina Pantera i njegova povezanost sa srpskom košarkom. Amerikanac je igrao u sezoni 2019/20, a onda je, 2021. godine stigao u Partizan. Tri sezone je bio u crno-belom dresu u kojem je postao kapiten i koji je nosio do 2024. godine kada je prešao u Barselonu.

U periodu kada je igrao za Partizan navijači Crvene zvezde su jasno isticali šta misle o njemu i njegovom dolasku u redove večitog rivala, a košarkaš je često bio meta uvreda.

Tako je bilo i ovaj put, Barselona je pobedila crveno-bele kao gost, Panter je slušao uvrede na svoj račun, a ovaj put je odlučio da odgovori, pa je po završetku meča navijačima pokazao srednji prst.

- Navikao sam na to kada igram protiv Crvene zvezde. Uvrede i povici nisu ništa novo. Apsolutno razumem sve šta mi govore. 'Pu** k****, Kevine' - sve je meni jasno. Živeo sam ovde više od tri godine. Naravno, nije uvek ugodno ili lako, ali opet... Navikao sam na to i očekujem. Međutim, nekada, kada ti viču: ‘Fu*k you’, moraš da odgovoriš sa: ‘F*ck you too’. To je bilo to. Na kraju mi je najbitnije da smo pobedili i to je to - rekao je Panter posle utakmice.

