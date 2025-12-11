Slušaj vest

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde odmeriće snage u 15. kolu Evrolige, što će biti njihov prvi međusobni okršaj ove sezone.

 Sada je poznato i ko će deliti pravdu na ovom meču. 

Beogradski derbi je definitivno jedna od najtežih utakmica za suđenje u Evroligi, a odgovornost je pripala Karlosu Perugi (Španija), Emiliju Perezu (Španija) i Kristapsu Konstantinovsu (Letonija).

Košarkaši Crvene zvezde se nalaze na trećem mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i pet poraza, dok je Partizan na 16. poziciji sa skorom 5-9.

Biće ovo sedmi međusobni okršaj večitih u elitnom takmičenju, a trenutni skor u pobedama je 3:3. Zanimljivo, u prethodne tri sezone svaki klub je beležio po jednu pobedu u evroligaškom derbiju.

Podsetimo, meč Partizan - Crvena zvezda na programu je u petak od 20.30 u Beogradskoj areni, a domaćin je ekipa Partizana.

Kurir sport

Ne propustiteKošarka"OVO JE JEDAN OD NAJBOLJIH TIMOVA KOJE SMO IKADA IMALI" Đenka prognozirao ishod derbija, pa otkrio koja je jedina slabost Zvezde!
zvezdavalencia-83.jpg
EvroligaCRVENA ZVEZDA DOBIJA POJAČANJE ZA PARTIZAN? Zver stiže pred "grobare" u Arenu?
ZVEZDA-MONACO_76.JPG
KošarkaVAŽNO! Oglasio se Partizan pred evroligaški večiti derbi - Crvenu zvezda čeka pakao!
partizan-bayern-541381.JPG
KošarkaEVROLIGA PRELOMILA: Evo ko sudi večiti derbi Partizana i Zvezde!
IMG-20241223-WA0210.jpg

Igrači prišli jugu, tribina skandirala Željku Izvor: MONDO/Nikola Lalović