EVROLIGA PRELOMILA: Evo ko sudi večiti derbi Partizan - Zvezda!
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde odmeriće snage u 15. kolu Evrolige, što će biti njihov prvi međusobni okršaj ove sezone.
Sada je poznato i ko će deliti pravdu na ovom meču.
Beogradski derbi je definitivno jedna od najtežih utakmica za suđenje u Evroligi, a odgovornost je pripala Karlosu Perugi (Španija), Emiliju Perezu (Španija) i Kristapsu Konstantinovsu (Letonija).
Košarkaši Crvene zvezde se nalaze na trećem mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i pet poraza, dok je Partizan na 16. poziciji sa skorom 5-9.
Biće ovo sedmi međusobni okršaj večitih u elitnom takmičenju, a trenutni skor u pobedama je 3:3. Zanimljivo, u prethodne tri sezone svaki klub je beležio po jednu pobedu u evroligaškom derbiju.
Podsetimo, meč Partizan - Crvena zvezda na programu je u petak od 20.30 u Beogradskoj areni, a domaćin je ekipa Partizana.
Kurir sport