Partizan će u petak od 20.30 časova biti domaćin Crvenoj zvezdi u 15. kolu Evrolige, a crno-bele će voditi Ocokoljić koji je bio trener i na dve utakmice koje su odigrane nakon što je Željko Obradović podneo ostavku.

Partizan je pobedio Bajern i Kluž, asada će dočekati večitog rivala.

To će crno-beli uraditi bez Alekseja Pokuševskog i Mike Murinena i, od ranije povređenog, Karlika Džonsa.

- Imali smo neke probleme, bolesti i povrede, sigurno neće biti Murinena i Pokuševskog, oni su povređeni, svi ostali se nadam da će biti u timu. Očekujem tešku utakmicu, težinu sam osetio cele ove nedelje, kako je bilo pred Bajern, donekle i pred Kluž. Imali smo četiri dana da se pripremimo, neki i da se odmore. Znamo kako Zvezda igra, za njihovu bekovsku liniju, koliko su agresivni i da šutiraju najviše slobodnih bacanja u Evroligi. Imaju i unutrašnju igru preko Motijejunasa, Čima Moneke i Nvora su igrači koji daju ekstra kvalitet. Kako će ispasti na terenu, videćemo - rekao je Mirko Ocokoljić.

Osvrnuo se na podršku navijača.

- Ja očekujem maksimalnu podršku, to je sve što mogu da kažem. Navijači su videli da su momci odigrali sasvim korektno poslednje dve utakmice, ja verujem da može bolje, ja verujem i da će biti bolje.

Kako vidi način na koji je vodio prethodne dve utakmice?

- Prva stvar, nisam ništa ni menjao u odnosu na taktiku kad je trener Obradović bio tu, uvek može bolje, ja sam rekao i protiv Bajerna da sam imao neke propuste. Nemam iskustva kada je u pitanju vođenje u Evroligi, pokušavam da učim i da smanjim greške.

Dobio je pitanje o saradnji sa Sašom Obradovićem, trenerom Crvenom zvezde, kojem je bio pomoćnik u prošlosti.

- Sarađivao sam i to je moj najveći problem, znam kako se priprema, koliko je detaljan, koliko gleda utakmice i po 6-7 unazad. To neko saznanje možda pomaže da znam koliko mogu da očekujem, ali i znam koliko će biti spremni kada smo mi u pitanju. Nije neka prednost, posebno što znam.

Pre utakmice prošlog kola protiv Bajerna Ocokoljić je rekao da se nije čuo sa Željkom Obradovićem, ali situacija je drugačija.

- Jesam, čuli smo se dva puta, možda i tri puta. Čestitao je posle Bajerna, rekao je da će biti najsrećniji ako pobedimo u derbiju i drago mi je zbog toga.

Detaljnije o povredama Pokuševskog, Murinena i Karlika Džonsa.

- Murinen je na treningu imao povredu zgloba. U pitanju je zglob, nadam se da će već naredne nedelje početi da trenira. Pokuševski je imao povredu zgloba, ali je pokidao ligament, to je minimum četiri nedelje, ali možda i više. Karliku su radli snimke kako kost zarasta, očekuje se sredinom januara, ako sve bude po planu.

