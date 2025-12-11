Slušaj vest

Sledi nam velika utakmica za Partizan i Crvenu zvezdu i to u okviru 15. kola Evrolige. Ekipa Mirka Ocokoljića dočekuje Crvenu zvezdu u Beogradskoj areni, a pred meč se oglasio i Bruno Fernando, centar Partizana.

- Nadam se da ćemo dobiti utakmicu. Ovo je jedna od onih utakmica o kojima sam slušao. Biće to intenzivna utakmica, to je ono što očekujem. Igramo kod kuće i nadamo se dobroj energiji. Igranje kod kuće je prednost za nas - rekao je Bruno Fernando.

Smatra i očekuje od navijača punu podršku u sutrašnjem derbiju.

- Da, očekujem. Situacija je bila kakva je bila... Igramo kod kuće i mislim da će na derbiju biti podrška na našoj strani i siguran sam da će biti dobra atmosfera - rekao je Fernando.

Da li su mu saigrači pričali o derbiju?

- Osećam se kao da sam duže nego što jesam. Nismo previše pričali o derbiju. Idemo meč po meč, o tome govorimo. Fokus je na sledećoj utakmici. Poruka je za svakoga ista, biće dosta stvari na stolu za oba tima, moramo samo sa dobrom energijom da izađemo - rekao je Bruno Fernando.

