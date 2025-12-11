Slušaj vest

Saša Obradović, trener Crvene zvezde, obratio se medijima pred večiti derbi protiv Partizana.

- Možda se malo i prenaglasila povreda Monekea, mislim da to nije to toliko ozbiljne prirode. On će biti u konkurenciji za tim, videćemo da li i koliko. Sigurno je drugačija slika kad imamo njega u timu - rekao je Obradović.

Dobra vest je da je Devonte Grejem, koji je nakon utakmice u Sarajevu bio lakše povređen, odradio trening.

- Grejem je normalno trenirao zadnja dva treninga i igraće. Izundu je tu, najnormalnije je trenirao.

Dobrić, kao i Jago, neće biti u protokolu meča sa Partizanom, potvrdio je trener Zvezde.

- Dobrić ima povredu leđa i zbog nje propušta utakmicu. Ide to dobro, manji je bol, ali neće biti u derbiju. Plavšić je van tima. Jago je pokušao juče, ima još neke probleme, ali vrlo brzo se vraća u konkurenciju.

Obradović vrlo dobro poznaje Mirka Ocokoljića, pošto su zajedno radili četiri godine.

- Znamo jedan drugoga, kada četiri godine slušaš jednog čoveka, verovatno mu znaš i navike i filozofiju, to je manje-više jasno. Sad je pitanje kako to možeš da preneseš neke druge činilce na igrače. Definitivno je ozbiljan trener, po meni zaslužuje šansu, kako god to bilo, da li u Partizanu, da li u nekoj dobroj sredini, siguran sam da može da radi dobar posao. Ne samo kao trener, nego i kao psiholog, motivator, sve to - rekao je trener Crvene zvezde.