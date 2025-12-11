Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac izjavio je da predstojeći "večiti derbi" protiv Partizana ima posebnu težinu, ali da je Crvena zvezda spremna.

1/6 Vidi galeriju Dejan Davidovac Foto: Starsport

"Nemam predstavu koji mi je ovo derbi, odigrao sam ih mnogo. Svi su po nečemu interesantni i nose posebnu težinu. Igramo pred njihovim navijačima, pa domaći teren svakako daje prednost Partizanu. Ali mi smo spremni", rekao je Davidovac, a preneo Mocartsport.

Zvezda sutra gostuje Partizanu u 15. kolu Evrolige.

Davidovac je istakao da tim, uprkos velikom broju stranaca koji prvi put učestvuju u derbiju, mora da ostane fokusiran svih 40 minuta.

"Partizan je ekipa sa mnogo oscilacija, moramo da budemo fizički spremni i da ispravimo greške iz prethodnih utakmica, posebno protiv Barselone", dodao je.

Davidovac je posebno naglasio značaj navijača.

"Biće nas oko 1.000 naših navijača, što je velika podrška. Volim derbije, dobru atmosferu i navijanje. Ipak, prednost dajemo domaćinu", rekao je on, potvrdivši da je 100 odsto spreman za utakmicu.