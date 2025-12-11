DAVIDOVAC OPTIMISTA PRED VEČITI DERBI: Domaći teren daje prednost Partizanu, ali mi smo spremni...
Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac izjavio je da predstojeći "večiti derbi" protiv Partizana ima posebnu težinu, ali da je Crvena zvezda spremna.
"Nemam predstavu koji mi je ovo derbi, odigrao sam ih mnogo. Svi su po nečemu interesantni i nose posebnu težinu. Igramo pred njihovim navijačima, pa domaći teren svakako daje prednost Partizanu. Ali mi smo spremni", rekao je Davidovac, a preneo Mocartsport.
Zvezda sutra gostuje Partizanu u 15. kolu Evrolige.
Davidovac je istakao da tim, uprkos velikom broju stranaca koji prvi put učestvuju u derbiju, mora da ostane fokusiran svih 40 minuta.
"Partizan je ekipa sa mnogo oscilacija, moramo da budemo fizički spremni i da ispravimo greške iz prethodnih utakmica, posebno protiv Barselone", dodao je.
Davidovac je posebno naglasio značaj navijača.
"Biće nas oko 1.000 naših navijača, što je velika podrška. Volim derbije, dobru atmosferu i navijanje. Ipak, prednost dajemo domaćinu", rekao je on, potvrdivši da je 100 odsto spreman za utakmicu.