Košarkaši Partizana u petak od 20.30 sati u "Beogradskoj areni" dočekuju Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige.
EVROLIGAŠKI SPEKTAKL U BEOGRADU: Evo gde možete pratiti prenos meča Partizan - Crvena zvezda
Ovaj meč možete gledati na kanalima Arene Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.
Evroliga je odredila sudije za predstojeći "večiti derbi", a uloga glavnog arbitra poverena je Špancu Karlosu Perugi kome će pomagati sunarodnik Emilio Peres i Letonac Kristaps Konstantinovs.
Crno-beli su trenutno 16. na tabeli sa skorom 5-9, dok crveno-beli imaju 9-5 i zauzimaju treću poziciju.
