Košarkaši Makabija iz Tel Aviva pobedili su na svom terenu Asvel 92:84 (21:19, 26:28, 22:18, 23:19), u utakmici 15. kola Evrolige i prvom evroligaškom meču odigranom u Izraelu posle više od dve godine.

Prethodna evroligaška utakmica u Izraelu odigrana je 5. oktobra 2023. godine, kad je Makabi u Tel Avivu dočekao Partizan.

Makabi je od tad, zbog sukoba u regionu, svoje utakmice kao domaćin igrao u Hali "Aleksandar Nikolić" u Beogradu.

Najefikasniji u ekipi Makabija u večerašnjem meču bio je Loni Voker sa 29 poena, uz devet skokova. Roman Sorkin je dodao 26 poena i sedam skokova, od kojih su pet bili u napadu, dok je Džejlen Hord upisao 15 poena i sedam skokova.

U ekipi Asvela najefikasniji je bio Glin Votson sa 21 poenom. Nando de Kolo je dodao 16 poena i sedam asistencija, Mbaje Endiaje je upisao 12 poena i šest skokova, dok je Toma Ertel postigao 11 poena.

Makabi zauzima pretposlednje, 19. mesto na tabeli sa pet pobeda i 10 poraza, dok se Asvel nalazi na poslednjoj, 20. poziciji sa skorom 3/12.

Makabi će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Dubaija, dok će Asvel u Lionu dočekati Bajern Minhen.