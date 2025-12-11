Slušaj vest

Real su predvodili Mario Hezonja sa 17 poena i četiri skoka, Fakundo Kampaco sa 16 poena, pet asistencija, tri skoka i tri ukradene lopte i Teo Maledon sa 15 poena. Valter Taveres pobedi je doprineo sa 11 poena i četiri skoka.

U španskom timu najefikasniji su bili Markus Hauard sa 22 poena i Timoti Luvavu-Kabaro sa 20 poena, uz pet skokova i tri asistencije. Kobi Simons dodao je 11 poena.

Posle četvrte uzastopne pobede Real je 10. na tabeli sa devet pobeda i šest poraza, a Baskonija a 18. mestu ima pet pobeda i 10 poraza.

Košarkaši Valensije pobedili su na svom terenu Efes 94:82 (22:20, 23:19, 26:20:23:23), u utakmici 15. kola Evrolige.

Valensiju je predvodio Kameron Tejlor sa 20 poena i pet skokova, Metju Kostelo postigao je 15 poena uz ; pet skokova, a Hajme Pradilja 14 poena.

U turskoj ekipi Ajzea Kordinije postigao je 18 poena uz četiri skoka, a Džordan Lojd postigao je takođe 18 poena. Erdžan Osmani dodao je devet poena.

Valensija je druga na tabeli sa 10 pobeda i pet poraza, a Efes je pretposlednji sa 5/10.

Košarkaši Milana pobedili su Panatinaikos 96:89 (21:26, 33:18, 26:15, 16:30).

Milano je predvodio Armoni Bruks sa 26 poena i pet skokova, Zek Ledej imao je 15 poena i četiri skoka, a Ševon Šilds 13 poena.

U ekipi Panatinaikosa Kostas Slukas postigao je 19 poena uz sedam asistencija, Kendrik Nan imao je 17 poena i pet asistencija, a Huančo Ernangomes 13 poena i šest skokova.

Milano ima osam pobeda i sedam poraza na 11. mestu, a Panatinaikos je osmi sa devet pobeda i šest poraza.

Košarkaši Žalgirisa pobedili su na gostujućem terenu Pariz 108:105 (28:29, 20:27, 32:17, 28:32), u utakmici 15. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Žalgirisa bio je Silven Fransisko sa 26 poena. Najdžel Vilijams-Gos je dodao 18 poena i 10 asistencija, dok su po 17 poena postigli Laurinas Birutis i Ažuolas Tubelis, koji je zabeležio i 11 skokova.

U ekipi Pariza najefikasniji je bio Nadir Hifi sa 27 poena. Amat Mbaje je dodao 23 poena, dok je Džastin Robinson upisao 12 poena i šest asistencija.

Žalgiris je osmi na tabeli sa devet pobeda i šest poraza, dok Pariz, nakon četvrtog uzastopnog poraza u Evroligi, zauzima 16. mesto sa skorom 5/10.

Žalgiris će u narednom kolu u Kaunasu dočekati Efes, dok će Pariz biti domaćin protiv Barselone.

