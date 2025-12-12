Slušaj vest

Partizan će u petak od 20.30 časova biti domaćin Crvenoj zvezdi u 15. kolu Evrolige.

Nekadašnji košarkaš crveno-belih se prisetio boravka u Beogradu, pre svega prvog ikada evroligaškog susreta dva večita rivala. Crno-beli su i tada imali ulogu domaćina, a utakmica je završena trojkom Nemanje Nedovića za pobedu gostiju.

- Pogodio sam dve trojke pre toga. Pamtim mnogo buke, raznih zvukova, pritisak, nervozu... Svi su bili nervozni, a onda je Neda pogodio taj šut i samo je ućutao, pogledao sve i nije reč izgovorio – jedan od najhladnijih trenutaka kojih se sećam, posebno u Evroligi. Veoma sam srećan što sam bio deo tog prvog derbija - rekao je Luka Vildoza za "Meridian sport".

Argentinac je sada član Virtusa, a nakon odlaska iz Crvene zvezde je igrao za Panatinaikos i Olimpijakos.

- Nema ničeg većeg. Srpski i grčki derbi su veoma slični, teško mi je da ih uporedim. Igrao sam sa obe strane atinskog derbija, igrao protiv Partizana, u Pioniru – to je nešto posebno. Iskustvo za sva vremena i preporučio bih ga svakom igraču. Sad kad god vidim derbi na TV-u, čoveče, voleo bih da sam tamo... To je nešto u čemu želite da uživate.

Kada je reč periodu iz Crvene zvezde, seća se Kupa Radivoja Koraća u Nišu.

- U Nišu, kad smo osvojili Kup. To je bilo neverovatno, vatromet, tenzija, kad je Duško bio izbačen… Pa velika trojka koju sam pogodio, slika sa Fakuom na terenu...

Na njega je ozbiljan utisak ostavio i jedan večiti derbi pred koji se našao u zanimljivoj situaciji.

- Bio je derbi u Pioniru i kasnio sam jer nisam mogao da se probijem kroz gužvu. Sećam se, istrčao sam iz kola i policija me zaustavila. Pokušavao sam da im objasnim da sam igrač, nisu mi verovali i rekli su mi da se sklonim. Nudio sam im da im pokažem sliku, ali nisu mi verovali da sam to ja. Pustili su me na kraju, ali su mi rekli da je to Partizanova strana. Ušao sam u Pionir prolazeći kroz navijače Partizana, pokušavajući da se sakrijem, trčao sam… Svi su se pitali gde sam. Izgubili smo na kraju, ali sam postigao 25 ili 27 poena... Ta tenzija, navijači – totalno ludo.

Osvrnuo se i na derbi koji će biti odigran u petak uveče.

- S obzirom da podržavam Zvezdu, Zvezda pritom ima bolju sezonu i ritam, igrači razumeju kako žele da igraju… Znao sam da su Čima i Grejem imali neke probleme, ali smatram da Zvezda ima veće šanse da pobedi, znajući da nije najbolji trenutak za Partizan. U svakom slučaju, to je derbi – morate da igrate i date sve od sebe, šta god da je bilo ranije. Morate da dokažete da ste bolji, ali smatram da Zvezda ima veće šanse ovog puta - zaključio je Argentinac.

Kurir sport/Meridian sport

