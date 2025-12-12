Slušaj vest

Crno-beli će biti domaćin crveno-belima u prvom ovosezonskom večitom derbiju.

Utakmica će biti odigrana u petak sa početkom od 20.30 časova u okviru 15. kola Evrolige.

Uoči utakmice je došlo do minimalne promene kada je reč o šansama za trijumf, barem po mišljenju bukmejkera.

Uprkos lošem trenutku u kojem se nalazi i činjenici da Zvezda beleži odlične rezultate ove sezone, Partizan je favorit za pobedu.

Detalji sa večitog derbija Foto: Starsport

Kvota za pobedu Partizana je 1,90, a na "dvojku", odnosno trijumf crveno-belih kvota je 2,02.

To je mala promena u odnosu na prvobitne procene. Kvota na pobedu Partizana je iznosila 1,80, a na pobedu Zvezde 2,05.

Razgovor Obradovića i Motiejunasa pred derbi Izvor: Mondo/Tijana Jevtić