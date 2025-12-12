Slušaj vest

Francuz, nekadašnji košarkaš Čikaga, Njujorka, Memfisa i Los Anđeles Klipersa, otkrio je šta očekuje od utakmice Partizana i Crvene zvezde koja je na programu u petak od 20.30 časova.

- Biće borba. Postoji razlog zašto smo svi ovde. Znamo da je ovo jedna od najposebnijih utakmica na svetu. Naložen sam na ovo što nas čeka. Nikada nećete da vidite navijače koji su takvi. Ovo je nešto drugačije u odnosu na ono na šta smo navikli u Americi. U SAD nemamo takvu vrstu neprijateljstva. Ovo je zaista neprijateljsko okruženje. Jedva čekam da vidim šta će se dešavati - rekao je Žoakim Noa.

Francuz je otkrio da je pre dolaska u Beograd obavio razgovor sa Vladom Divcem.

- Bio sam na nekoliko mečeva Pariza, ali ovo... Ne, ovo je drugačije. Naslušao sam se priča o ovome. Ljudi u Srbiji su ludi za košarkom. Putovao sam i učio o kulturi ovog naroda. Pogledajte, imaju najboljeg tenisera na svetu, imaju Džokera (Nikolu Jokića). Oni ovde imaju nešto što je drugačije. Šta je to? Juče sam pričao sa Vladom Divcem, imaju nešto što se zove ’inat’. To je mentalitet. Imaju reč koja objašnjava zašto su takvi kakvi su. Pitao sam ga da li je u pitanju neka mračna energija? Ne, to je dobro, jer kada se suoče sa izazovima, oni posegnu za tim.

Poručio je i zbog čega misli da je Srbija dobra u košarci.

- Kultura ovde je drugačija. Prošli su kroz mnogo toga. I zato su toliko dobri u košarci.

