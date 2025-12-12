Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu u Beogradu gradskog rivala, ekipu Crvene zvezde 79:76 (15:18, 20:21, 14:21, 30:16), u utakmici 15. kola Evrolige.

Pogledajte najbolje momente sa ovog meča: 

Večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ne propustiteEvroligaČUVENI NBA AS DOŠAO U BEOGRAD ZBOG VEČITOG DERBIJA: Postoji razlog zašto smo svi ovde, naložen sam na ovu utakmicu...
Žoakim Noa
Evroliga"POLICIJA ME PUSTILA MEĐU NAVIJAČE PARTIZANA!" Vildoza se setio zastrašujućeg momenta pred večiti derbi: Trčao sam i pokušao da se sakrijem od njih!
Luka Vildoza
EvroligaPROMENA UOČI VEČITOG DERBIJA! Iznenađujuće procene pred evroligaški okršaj Partizana i Crvene zvezde
Nikola Kalinić i Sterling Braun
EvroligaEVROLIGAŠKI SPEKTAKL U BEOGRADU: Evo gde možete pratiti prenos meča Partizan - Crvena zvezda
Evroliga

Ovacije za Sašu Obradovića u Areni Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić