Partizan zauzima 14. mesto na tabeli sa šest pobeda i devet poraza, dok je Crvena zvezda sedma sa skorom 9/6.
Evroliga
NEVEROVATAN POVRATAK PARTIZANA: Ovako su crno-beli okrenuli Zvezdu
Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu u Beogradu gradskog rivala, ekipu Crvene zvezde 79:76 (15:18, 20:21, 14:21, 30:16), u utakmici 15. kola Evrolige.
Pogledajte najbolje momente sa ovog meča:
Večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
