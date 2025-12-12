Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu sa 79:76 u 15. kolu Evrolige, u prvom košarkaškom "večitom" derbiju sezone.
Evroliga
DELIJE GRME - GROBARI LIKUJU: Evo šta su navijači "večitih" pisali na drušvenim mrežama posle nestvarne pobede Partizana
Slušaj vest
I dok navijači Partizana slave trijumf, pristalice Crvene zvezde ne mogu da veruju da su izgubili već viđenu pobedu.
Pogledajte šta su sve pisali na društvenim mrežama.
Večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
1 · Reaguj
Komentariši