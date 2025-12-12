Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu u Beogradu gradskog rivala, ekipu Crvene zvezde 79:76 (15:18, 20:21, 14:21, 30:16), u utakmici 15. kola Evrolige.

Grobari su imali lep povod za slavlje, dok su Delije svoju ljutnju izrazile bacajući topovske udare. 

Pogledajte te scene:

Grobari slave, Delije ljute bacaju topovske udare Izvor: Kurir

Večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

