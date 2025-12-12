Navijači u centru pažnje po završetku prvog ovosezonskog "večitog derbija".
Evroliga
KURIR NA LICU MESTA! ARENA GORI: Grobari slave uz pesmu - besne Delije bacaju topovske udare
Slušaj vest
Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu u Beogradu gradskog rivala, ekipu Crvene zvezde 79:76 (15:18, 20:21, 14:21, 30:16), u utakmici 15. kola Evrolige.
Grobari su imali lep povod za slavlje, dok su Delije svoju ljutnju izrazile bacajući topovske udare.
Pogledajte te scene:
Večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši