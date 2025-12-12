Slušaj vest

Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu sa  79:76 u 15. kolu Evrolige, u prvom košarkaškom "večitom" derbiju sezone.

 Trener crno-belog tima Mirko Ocokoljić izneo je prve utiske.

"Osećaj je sjajan. I dalje se malo tresem, ovak kraj utakimce je bio stresan, ali... Dobro je, pobedili smo! Ne sviđa mi se kako smo izgledali u tri četvrtine, dve i po praktično nismo igrali dobro. Malo smo promenili odbranu, igrači su se baš trudili i hvala im na tome. Na kraju smo uspeli da pobedimo i to je najbitnije, ali ono o čemu smo pričali između treće i četvrte četvrtine... Baš sam srećan zbog njih".

O preokretu u poslednjoj deonici.

"Pokušavali smo da kaznim svič odbranu Zvezde na jedan način, onda smo pokušali to da promenimo... Nismo šutirali dobro tri četvrtine, a onda smo pogodili neke šuteve na kraju i... Hvala Bogu, pronašli smo način - to je najbitnije".

Večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ne propustiteEvroligaČUVENI NBA AS DOŠAO U BEOGRAD ZBOG VEČITOG DERBIJA: Postoji razlog zašto smo svi ovde, naložen sam na ovu utakmicu...
Žoakim Noa
EvroligaPROMENA UOČI VEČITOG DERBIJA! Iznenađujuće procene pred evroligaški okršaj Partizana i Crvene zvezde
Nikola Kalinić i Sterling Braun
EvroligaEVROLIGAŠKI SPEKTAKL U BEOGRADU: Evo gde možete pratiti prenos meča Partizan - Crvena zvezda
Evroliga
EvroligaEVROLIGA: Četvrta uzastopna pobeda Real Madrida - trijumfe upisali i Valensija, Milan i Žalgiris
ZVEZDA-REAL MADRID_15.JPG

Ovacije za Sašu Obradovića u Areni Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić