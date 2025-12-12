MIRKO OCOKOLJIĆ POSLE POBEDE NAD ZVEZDOM: I dalje se malo tresem...
Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu sa 79:76 u 15. kolu Evrolige, u prvom košarkaškom "večitom" derbiju sezone.
Trener crno-belog tima Mirko Ocokoljić izneo je prve utiske.
"Osećaj je sjajan. I dalje se malo tresem, ovak kraj utakimce je bio stresan, ali... Dobro je, pobedili smo! Ne sviđa mi se kako smo izgledali u tri četvrtine, dve i po praktično nismo igrali dobro. Malo smo promenili odbranu, igrači su se baš trudili i hvala im na tome. Na kraju smo uspeli da pobedimo i to je najbitnije, ali ono o čemu smo pričali između treće i četvrte četvrtine... Baš sam srećan zbog njih".
O preokretu u poslednjoj deonici.
"Pokušavali smo da kaznim svič odbranu Zvezde na jedan način, onda smo pokušali to da promenimo... Nismo šutirali dobro tri četvrtine, a onda smo pogodili neke šuteve na kraju i... Hvala Bogu, pronašli smo način - to je najbitnije".