Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige rezultatom 79:76.

Večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan je slavio posle neverovatnog preokreta, a na konferenciji za medije posle meča govorio je trener crveno-belih Saša Obradović.

"Partizan je pobedio, nismo se prilagodili kriterijumu. Prvi put nisam znao šta da radim na klupi."

Potom je nastavio analizu.

"Ovo je utakmica kao i svaka druga, moguće je da izgubiš utakmicu. Nismo imali lošiji odnos, mislim da smo dobro igrali, samo sam igračima dao čestitke posle utakmice. Ako se ne adaptiraš na sudijski kriterijum, onda možeš i da izgubiš."

Ne krivi igrače za poraz.

"Bili su individualisti i ranije, pa smo davali poene. Igrali smo dobro i zaslužili smo da pobedimo."

Nije mu ovo najbolniji poraz u karijeri.

"I to moramo da uzmemo pod važan faktor. Kontrola emocija, kontrola igre, o svemu tome možemo da pričamo. Zašto je ovo najteži poraz, poraz kao i svaki drugi. Nisam nezadovoljan zalaganjem, pali smo u poslednjoj četvrtini.", zaključio je Obradović.

