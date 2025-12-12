Slušaj vest

Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu rezultatom 79:76 u utakmici 15. kola Evrolige.

Večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nakon ove pobede Partizan ima skor 6-9, dok Zvezda nakon drugog uzastopnog poraza ima skor 9-6.

Partizan je nakon druge uzastopne pobede 14. na tabeli, a Zvezda je nakon drugog uzastopnog poraza pala na sedmo mesto.

Evo kako trenutno izgleda tabela Evrolige.

Screenshot_514.jpg
Tabela Evrolige Foto: Printskrin

Večiti derbi Evroliga
Upaljene baklje u Areni
Saša Obradović

Upaljene baklje na evroligaškom večitom derbiju