Partizan srušio Zvezdu u dramatičnom derbiju
EVROLIGA
OVAKO IZGLEDA TABELA EVROLIGE POSLE LUDOG VEČITOG DERBIJA: Partizan beži sa dna, Zvezda klizi na dole...
Večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Nakon ove pobede Partizan ima skor 6-9, dok Zvezda nakon drugog uzastopnog poraza ima skor 9-6.
Partizan je nakon druge uzastopne pobede 14. na tabeli, a Zvezda je nakon drugog uzastopnog poraza pala na sedmo mesto.
Evo kako trenutno izgleda tabela Evrolige.
Tabela Evrolige Foto: Printskrin
