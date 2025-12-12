Slušaj vest

Svoje utiske posle meča izneo je igrač crveno -belih Šemi Odželej.

"Vodili smo do završnice, igrali smo dobro do tog trenutka, ali utakmica traje 40 minuta. I oni su odigrali bolje tih 40 minuta, pobedili su nas i čestitam im na tome. Popustili smo u odbrani i to je ono što je najbitnije na kraju dana", rekao je Semi Odželej.

Osvrnuo se i na poslednji napad na utakmici.

"Imali smo nacrtanu akciju za bočni aut, ali su nam uništili plan preuzimanjima, pa smo morali da tražimo drugu opciju. Na kraju je Batler imao dobar šut, ali nije ušlo. Imali smo i pre te akcije prilika da napravimo neke krucijalne defanzivne stvar i to nismo uspeli da uradimo".