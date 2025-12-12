Slušaj vest

Čovek odluke Mekinli Rajt koji je u poslednjoj sekundi postigao koš za preokret i veliku pobedu Dubaija.

Iako je nemački tim odigrao vrhunski meč i na nekoliko minuta do kraja imao ubedljivu prednost, domaćin je strpljivom igrom uspeo da im se približi, a potom i dobije ovaj duel.

Rajt je 22 poena bio najefikasniji u redovima Dubija, Abas je imao 15, a na 12 su se zaustavili Kabengele i Petrušev, dok su po 11 imali Anderson i Kondić.

U redovima poraženog tima Obst je sa 21 poenom bio ubedljivo najraspoloženiji, a odlične partije Fojtmana, Dinvidija i Da Silve nisu omogućile Bajernu da prekine seriju slabih rezultata na strani.

