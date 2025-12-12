Slušaj vest

Iskusni španski košarkaški trener Pablo Laso nalazi se na korak do klupe evroligaša Anadolu Efesa.

Turski tim je nedavno otpustio Igora Kokoškova, a u Lasu vide idealno rešenje za užarenu klupu.

Strateg iz Vitorije registrovan je na zvaničnom sajtu Košarkaškog saveza Turske kao novi trener Efesa - čeka se još zvanična potvrda!

Laso se tako vraća u klupu posle kraće pauze. On je minule sezone predvodio Baskoniju, ali su se dve strane rastale posle ne baš najbolje sezone za klub iz njegovog rodnog grada.

Radio je i kao stručni konsultant na španskoj televiziji početkom sezone, a sad će nastaviti sa radom u Evroligi kao trener jednog od najvećih turskih timova.

