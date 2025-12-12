Španski trener Pablo Laso seda na užarenu klupu.
PABLO LASO PRED DOLASKOM! Iskusni Španac gasi požar na vreloj klupi!
Iskusni španski košarkaški trener Pablo Laso nalazi se na korak do klupe evroligaša Anadolu Efesa.
Turski tim je nedavno otpustio Igora Kokoškova, a u Lasu vide idealno rešenje za užarenu klupu.
Strateg iz Vitorije registrovan je na zvaničnom sajtu Košarkaškog saveza Turske kao novi trener Efesa - čeka se još zvanična potvrda!
Laso se tako vraća u klupu posle kraće pauze. On je minule sezone predvodio Baskoniju, ali su se dve strane rastale posle ne baš najbolje sezone za klub iz njegovog rodnog grada.
Radio je i kao stručni konsultant na španskoj televiziji početkom sezone, a sad će nastaviti sa radom u Evroligi kao trener jednog od najvećih turskih timova.
