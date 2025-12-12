Navijači Crvene zvezde podigli temperaturu pred večiti derbi.
ludilo
VRELA UVERTIRA PRED DERBI! Pogledajte šta su uradile Delije na putu ka Areni! (VIDEO)
Košarkaši Partizana dočekuju od 20.30 u Beogradskoj areni svog večitog rivala, Crvenu zvezdu, u meču 15. kola Evrolige.
Partizan je odlučio da navijačima Zvezde dodeli 1000 ulaznica za ovaj meč, pa ćemo tako imati priliku da gledamo nadmetanje jednih i drugih navijača u Areni.
Delije na ulicama Graca Foto: Kurir Sport
Vatreni navijači Zvezde uputili su se ka Areni, napravivši pritom neverovatnu bakljadu kao uvertiru za okršaj večitih!
