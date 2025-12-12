Slušaj vest

Košarkaši Partizana dočekuju od 20.30 u Beogradskoj areni svog večitog rivala, Crvenu zvezdu, u meču 15. kola Evrolige.

Partizan je odlučio da navijačima Zvezde dodeli 1000 ulaznica za ovaj meč, pa ćemo tako imati priliku da gledamo nadmetanje jednih i drugih navijača u Areni.

Delije na ulicama Graca Foto: Kurir Sport

Vatreni navijači Zvezde uputili su se ka Areni, napravivši pritom neverovatnu bakljadu kao uvertiru za okršaj večitih!

Pogledajte:

Ne propustiteEvroligaPARTIZAN - CRVENA ZVEZDA: Epski večiti derbi u Beogradskoj areni, evroligaški košarkaški spektakl!
Večiti derbi Evroliga
EvroligaTANJEVIĆ PROGNOZIRAO VEČITI DERBI: Zvezda ima blagu prednost, evo i zbog čega...
Bogdan Tanjević kao selektor košarkaša Crne Gore
Evroliga"POLICIJA ME PUSTILA MEĐU NAVIJAČE PARTIZANA!" Vildoza se setio zastrašujućeg momenta pred večiti derbi: Trčao sam i pokušao da se sakrijem od njih!
Luka Vildoza
KošarkaPARTIZAN PRONAŠAO NOVOG PLEJMEJKERA? Amerikanac kuca na crno-bela vrata! (VIDEO)
Džej Di Notae

BONUS VIDEO:

Delije slave pobedu nad Šturmom Izvor: Kurir