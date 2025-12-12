Slušaj vest

Fenerbahče su do pobede vodili Tejlen Horton Taker sa 24 i Kem Birč sa 15 poena, dok su u redovima Monaka najbolji bili Majk Džejms sa 20 i Alfa Dijalo sa 18 poena.

Turski tim sada ima devet pobeda i pet poraza, dok je Monako na skoru 9/6.

Monako će u narednom kolu Evrolige gostovati Baskoniji, dok će Fenerbahče dočekati Panatinaikos.

