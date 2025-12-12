SAD JE I ZVANIČNO - NIŠTA OD PARTIZANA: Pablo Laso nasledio Kokoškova
Ova informacija potvrđena je na zvaničnom sajtu Košarkaškog saveza Turske, iako klub iz Istanbula još nije zvanično predstavio naslednika Igora Kokoškova.
Efes je prethodno raskinuo saradnju sa srpskim trenerom nakon lošeg starta sezone, dok je ekipu privremeno vodio Radovan Trifunović.
Tim trenutno ima učinak od pet pobeda i 10 poraza u Evroligi, a najnoviji neuspeh zabeležen je u 15. kolu protiv Valensije.
Objavom Turskog saveza otklonjene su sve dileme – Pablo Laso je naveden kao novi trener Anadolu Efesa, čime se dvostruki šampion Evrolige vraća na elitnu evropsku scenu.
Efes se i dalje suočava sa velikim problemima, jer su povređeni ključni igrači: Šejn Larkin, Pi-Džej Doužer, Vensan Poarije i Jorgos Papajanis.
Laso je jedno vreme bio povezivan sa Partizanom, ali na kraju ga je put odveo u Istanbul.