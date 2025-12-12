Slušaj vest

Ova informacija potvrđena je na zvaničnom sajtu Košarkaškog saveza Turske, iako klub iz Istanbula još nije zvanično predstavio naslednika Igora Kokoškova.

Pablo Laso Foto: EPA-EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO, Printscreen, @starsport

Efes je prethodno raskinuo saradnju sa srpskim trenerom nakon lošeg starta sezone, dok je ekipu privremeno vodio Radovan Trifunović.

Tim trenutno ima učinak od pet pobeda i 10 poraza u Evroligi, a najnoviji neuspeh zabeležen je u 15. kolu protiv Valensije.

Objavom Turskog saveza otklonjene su sve dileme – Pablo Laso je naveden kao novi trener Anadolu Efesa, čime se dvostruki šampion Evrolige vraća na elitnu evropsku scenu.

Efes se i dalje suočava sa velikim problemima, jer su povređeni ključni igrači: Šejn Larkin, Pi-Džej Doužer, Vensan Poarije i Jorgos Papajanis.

Laso je jedno vreme bio povezivan sa Partizanom, ali na kraju ga je put odveo u Istanbul.

