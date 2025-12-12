Slušaj vest

Partizan je do početka četvrte deonice bio na konopcima, već prežaljen, a onda je usledio totalni preokret na parketu!

Zašto i kako je Zvezda pala, to je na Saši Obradoviću da otkrije i stavi prst na čelo...

Opuštanje pre kraja...

Nvora je uništio Partizan u trećoj deonici, ali je uz Batlera bio jedini pravi u napadu Zvezde. Imala je Zvezda plus 16, ali i potpunu kontrolu igre.

Ekipa Saše Obradovića je olako shvatila poslednjih 7 minuta meča i išla iz greške u grešku do konačnog poraza...

Grejem sve uništio!

Plus 11 i 12 početkom četvrte deonice Devonte Grejem je olako shvatio, pa je odlučio da Partizanu pokloni dve situacije dva plus jedan u čistoj tranizciji 2 na 1.

Prethodno je bio nesiguran u organizaciji igre, a Obradović mu je verovao i poklonio dobru minutažu kao i protiv Barselone.

Amerikanac mu to nije vratio i svojim greškama je oživeo Partizan.

Finiš iz ludnoce i sjajni Partizan!

Ponovo je Zvezda počela da se oslanja na šut Kodija preko ruke i od toga je stradala, dok je Partizan koristio Vašingtona i konstatno napadao preko njega. Borba i koncentracija crno-belih okrenuli su ovaj duel, a Zvezda je zahvalujući pojedincima, pre svega Grejemu, uspela da prospe velikih plus 16.

Partizan je pokazao da može kada hoće, ali je pitanje da li je ovo pravi recept, pošto 30 minuta na terenu ništa nije funkcionisalo!

Ocokloljić odstranio Parkera!

Trener Partizana Mirko Ocokloljić video je na šta Parker liči i sklonio ga na vreme. Bio je to mudar potez Ocokoljića i svaka mu čast na toj odluci.

Za razliku od Obradovića, koji je verovao Grejemu, Ocokoljić nije Parkeru.

