Košarkaši Barselone pobedili su večeras na svom terenu Olimpijakos sa 98:85 (21:22, 21:17, 30:17, 26:29), u utakmici 15. kola Evrolige.Španski tim sada ima deset pobeda i pet poraza i treći je na tabeli, dok je Olimpijakos sa skorom 8/6 na desetoj poziciji.

Barselonu su do trijumfa vodili Vil Klajburn sa 28 i Kevin Panter sa 24 poena. U redovima Olimpijakosa najefikasniji je bio Saša Vazenkov sa 22 poena, dok je Nikola Milutinov meč završio sa deset poena.

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva su u Bolonji bili bolji od Virtusa sa 79:74 (21:24, 15:18, 14:15, 29:17).

Ilajdža Brajant je bio najefikasniji u izraelskom timu sa 22 poena, Danijel Oturu je upisao 21 poen i deset skokova, dok je Vasilije Micić ubacio 12 poena. Na drugoj strani, Metju Morgan je postigao 21 poen, a Alen Smailagić je utakmicu završio sa pet poena.

Hapoel je prvi na tabeli sa 11 pobeda i četiri poraza, dok je Virtus na 13. mestu sa skorom 7/8.