KARLIK DŽONS PUN UTISAKA POSLE DERBIJA: Govorio o utakmici, povratku na terenu, Vašingtonu...

Dvejn Vašington?

"Ludilo! Uvek je bio dobar poenter, jako dobar igrač, ali ove godine je istupio. Sjajno je to videti".

Mirko Ocokoljić je dan pred derbi najavio da bi Karlik Džons mogao da se vrati za mesec dana, ali sam igrač to nije hteo ni da potvrdi, a ni da demantuje.

"Ne znam. Ostavljam to fizioterapeutima. Radim svakog dana. Dolazim na sve tretmane. Nadam se uskoro, ali to je Božja volja. Čekam. Srećan sam sada zbog svojih saigrača. Puno stvari se dešavalo u poslednje vreme"

Zatim se osvrnuo i na prethodni period u klubu:

"Teško je. Nekada moramo da razumemo da smo košarkaši i ovde smo da igramo košarku. Preuzimamo odgovornost za poraze i loše igre, to je što možemo da kontrolišemo. Ali druge stvari ne možemo. Trudimo se da ostanemo zajedno".

Da li se čuo sa Željkom Obradovićem, od njegovog odlaska?

"Pričao sam sa njim. Ne želim da ulazim u to šta smo pričali, ali jesmo se čuli"

Atmosfera kada su tu navijači oba tima?

"Ne preferiram to, pričao sam o tome već. Ali večeras je bilo izvanredno. Navijači su neverovatni, nikada nisu stali da podržavaju tim. Bilo je teško ovih dana, razumem njihovu frustraciju, ali drago mi je da im se vratilo ovako".

