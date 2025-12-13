Slušaj vest

Proslavljeni centar koji je dugi niz godina proveo u NBA ligi Joakim Noa prisusvovao je evroligaškom večitom derbiju.

- Navijači, podrška… Mislim, neverovatna utakmica! Stvarno izuzetno. Nemam reči, bilo je predivno gledati to. Veoma sam srećan što sam došao - rekao je bivši as Bulsa i Niksa.

Zatim je upitan da uporedi to čemu je prisustvovao sa nekom NBA utakmicom.

- Nije ni blizu NBA! Nikada nisam vidio ovakvu atmosferu u košarci, i tačka. To je bilo stvarno neverovatno - dodao je on.

Noa: Ništa slično u životu nisam video Izvor: Kurir

Večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ne propustiteEvroligaEMOTIVNA KONFERENCIJA OCOKOLJIĆA: Trener Partizana pobedu u derbiju posvetio čika Bući
Mirko Ocokoljić
EvroligaODŽELEJ POSLE KRAHA ZVEZDE U VEČITOM DERBIJU: Utakmica traje 40 minuta...
Semi Odželej
EvroligaKARLIK DŽONS PUN UTISAKA POSLE DERBIJA: Govorio o utakmici, povratku na terenu, Vašingtonu...
Karlik Džons
EvroligaBARSELONA RAZBILA OLIMPIJAKOS: Hapoel osvojio Bolonju!
profimedia-1058776902.jpg