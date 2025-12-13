Slušaj vest

Pobeda Partizana nad Crvenom zvezdom u evroligaškom derbiju nije imala samo veliki rezultatski i emotivni značaj, već je dodatno zakomplikovala i borbu za završnicu regularnog dela sezone.

Prema aktuelnim procenama kladionica, crno-beli su sada u ozbiljnoj trci za plej-in, ali i za direktan plasman u plej-of.

Kvota da će Partizan sezonu završiti među 10 najboljih ekipa Evrolige trenutno iznosi 2,20, a do prenekoliko kola ona je bila čak 5,00, što govori da kladionice ozbiljno računaju na tim Mirka Ocokoljića u borbi za Top 10, iako konkurencija ostaje izuzetno jaka.

Još optimističiji scenario, plasman među šest najboljih timova, procenjen je kvotom 5,00 (šanse: 20 odsto), što jasno pokazuje koliko bi takav podvig bio veliki, ali ne i nemoguć. Posebno ako znamo da je i ta kvota do nedavno bila ogromna 12. Partizan je od petog i šestog mesta u EL udaljen tri pobede...

Drugim rečima, Partizan se pobedom u derbiju vratio u realnu borbu za plej-in, dok bi eventualni niz dobrih rezultata u drugom delu sezone mogao da otvori vrata i direktnom plasmanu u plej-of.

Pred crno-belima su ključne utakmice koje će odlučiti da li će ova pobeda protiv večitog rivala biti samo velika noć ili prekretnica sezone.

Već u narednom kolu - sjajna prilika za treći trijumf u nizu: Virtus u Beogradu.

