Košarkaši Partizana napravili su senzacionalan preokret i posle minus 16 tokom treće četvrtine (44:60) stigli su do filmskog preokreta i savladali Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom evroligaškom večitom derbiju rezultatom 79:76.

Po završetku utakmice usledilo je veliko slavlje igrača i navijača Partizana, a fotke iz Arene obišle su planetu. Pali su košarkaši Partizana u trans, crno-belima je ovaj trijumf mnogo značio, a ako ne verujete - pogledajte i sami fotografije o kojima svi pričaju.

Šta se dešavalo na utakmici?

Kao što smo naveli, Partizan je slavio protiv Crvene zvezde sa 79:76, a kako je tekao sam meč?

Oba tima ušla su nervozno u utakmicu, a Partizan kao domaći tim, nošen podrškom Grobara, nije iskoristio lošu igru Zvezde u prvih nekoliko minuta utakmice.

Kada je Zvezda preživela probleme sa starta, krenuli su crveno-beli da kontrolišu igru i dešavanja na parketu.

Prelomni momenat dogodio se sredinom treće deonice kada se "zapalio" Džordan Nvora i tako preuzeo palicu od Batlera koji je dominirao u prvom poluvremenu.

I kada se činilo da je Zvezda na 60:44 krajem treće deonice već rešila meč, usledio je potop ekipe Saše Obradovića. Partizan je na krilima Vašingtona u poslednjoj deoniici uspeo da napravi ludi preokret i dođe do važne pobede.

Sve je u tim momentima stalo u igri Zvezde, a izgubljenje lopte u finišu koštale su crveno-bele.

Partizan je sada na učinku od 6-9, dok Crvena zvezda ima učinak od 9-6.

Najbolji u pobedničkom sastavu bili su Vašignton sa 25 poena, Bonga sa 16 poena i 11 skokvoa i Tajrik Džons sa 15 poena i osam skokova.

Na drugoj strani po 20 poena ubacili su Batler i Nvora, ali su podbacili u samoj završnici.

Šta su rekli treneri?

- Osećaj je sjajan. I dalje se malo tresem, ovak kraj utakimce je bio stresan, ali... Dobro je, pobedili smo! Ne sviđa mi se kako smo izgledali u tri četvrtine, dve i po praktično nismo igrali dobro. Malo smo promenili odbranu, igrači su se baš trudili i hvala im na tome. Na kraju smo uspeli da pobedimo i to je najbitnije, ali ono o čemu smo pričali između treće i četvrte četvrtine... Baš sam srećan zbog njih - počeo je Ocokoljić, pa se osvrnuo na preokret crno-belih:

- Pokušavali smo da kaznim svič odbranu Zvezde na jedan način, onda smo pokušali to da promenimo... Nismo šutirali dobro tri četvrtine, a onda smo pogodili neke šuteve na kraju i... Hvala Bogu, pronašli smo način - to je najbitnije.

- Partizan je pobedio, nismo se prilagodili kriterijumu. Prvi put nisam znao šta da radim na klupi. Ovo je utakmica kao i svaka druga, moguće je da izgubiš utakmicu. Nismo imali lošiji odnos, mislim da smo dobro igrali, samo sam igračima dao čestitke posle utakmice. Ako se ne adaptiraš na sudijski kriterijum, onda možeš i da izgubiš - istakao je Obradović, a zatim je dodao da ne krivi igrače za neuspeh, kao i da mu ovo nije najbolniji poraz u karijeri:

- Bili su individualisti i ranije, pa smo davali poene. Igrali smo dobro i zaslužili smo da pobedimo. Kontrola emocija, kontrola igre, o svemu tome možemo da pričamo. Zašto je ovo najteži poraz, poraz kao i svaki drugi. Nisam nezadovoljan zalaganjem, pali smo u poslednjoj četvrtini.

