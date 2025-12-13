Slušaj vest

Zvezda je krajem treće četvrtine imala plus 16 (60:44) i delovalo je da se Partizan predao, ali desilo se čudo i crno-beli su upisali trijumf.

Jedan od junaka pobede bio je Dvejn Vašington koji je meč završio sa 25 poena, a po završetku utakmice nije krio zadovoljstvo.

- Jako sam srećan što smo pobedili, ovo nam je baš trebalo, zbog samopouzdanja i navijača, zbog Partizana generalno, znamo šta ovo znači crno-beloj porodici. Svi znamo koliko derbi znači. Sutra ćemo da se odmorima i da nastavimo u istom ritmu - počeo je priču Vašington, pa u dahu nastavio:

- Mitar (Bošnjaković), naš mladi momak mi je rekao, 'hajde "Voš' na klupi pre nego što je počela četvrta četvrtina. Shvatio sam to dosta k srcu. Ušao sam u pravi ritam u pravo vreme i uspeo sam da završim utakmkicu na pravi način.

Odgovorio je i na pitanje da li više voli ovakav trijumf nego pobedu od preko 20 poena razlike.

- Da i ne. Uvek je lepo kada dobijete ubedljivo, ali ima čari i u ovome, vratiti se posle zaostatka. Slavićemo večeras, sutra imamo slobodan dan i odmorićemo ali moramo što pre da se oporavimo. Idemo utakmicu po utakmicu i bićemo spremni. Sad smo na skoru 6-9, idemo polako bićemo spremni.

Zatim je upitan za trenera Mirka Ocokoljića, te je, mnogi misle, bocnuo i Željka Obradovića.

- Samo nam veruje, nije vikao na nas otkad je preuzeo tim, daje nam veliku podršku i dobre savete, daje nam samopouzdanje zaista je dobro imati ga za trenera.

Govorio je i o spekulacijama da odlazi, kao i svemu kroz šta je tim prošao.

- Čuo sam i znam koliko i vi znate. Ja sam ovde, srećan sam što sam ovde i uzbuđen sam zbog nastavka sezone. Došao sam da igram košarku, to je moj posao, zahvalan sam na prilici da budem u Srbiji i da učim i napredujem u karijeri. Čoveče, iskreno, mi igramo košarku za život, to je moj posao. Zahvalan sam što sam u Srbiji, što nastavljam karijeru ovde, naučio sam dosta o kulturi, Partizanu, razumeo sam da je bilo teško svima. Bilo mi je potrebno malo da sve to shvatim. Seo sam, opustio se, osetio taj bol i patnju. Sada smo na boljem mestu, idemo napred, imamo još mnogo mečeva. Nismo tamo gde želimo, ali smo na tom putu. Nastavićemo da radimo svoj posao na visokom nivou.

Za kraj, istakao je kako bi ovo mogla da bude ključna pobeda Partizana za nastavak sezone.

- I prošle godine smo dobili derbi protiv Zvezde i tada smo uzleteli.Dobiti derbi je velika stvar, znamo koliko znači i nama i navijačima. Uzećemo ovu pobedu, energiju i idemo dalje - zaključio je Dvejn Vašington.

Šta se dešavalo na utakmici?

Kao što smo naveli, Partizan je slavio protiv Crvene zvezde sa 79:76, a kako je tekao sam meč?

Oba tima ušla su nervozno u utakmicu, a Partizan kao domaći tim, nošen podrškom Grobara, nije iskoristio lošu igru Zvezde u prvih nekoliko minuta utakmice.

Kada je Zvezda preživela probleme sa starta, krenuli su crveno-beli da kontrolišu igru i dešavanja na parketu.

Prelomni momenat dogodio se sredinom treće deonice kada se "zapalio" Džordan Nvora i tako preuzeo palicu od Batlera koji je dominirao u prvom poluvremenu.

I kada se činilo da je Zvezda na 60:44 krajem treće deonice već rešila meč, usledio je potop ekipe Saše Obradovića. Partizan je na krilima Vašingtona u poslednjoj deoniici uspeo da napravi ludi preokret i dođe do važne pobede.

Sve je u tim momentima stalo u igri Zvezde, a izgubljenje lopte u finišu koštale su crveno-bele.

Partizan je sada na učinku od 6-9, dok Crvena zvezda ima učinak od 9-6.

Najbolji u pobedničkom sastavu bili su Vašignton sa 25 poena, Bonga sa 16 poena i 11 skokvoa i Tajrik Džons sa 15 poena i osam skokova.

Na drugoj strani po 20 poena ubacili su Batler i Nvora, ali su podbacili u samoj završnici.

Šta su rekli treneri?

- Osećaj je sjajan. I dalje se malo tresem, ovak kraj utakimce je bio stresan, ali... Dobro je, pobedili smo! Ne sviđa mi se kako smo izgledali u tri četvrtine, dve i po praktično nismo igrali dobro. Malo smo promenili odbranu, igrači su se baš trudili i hvala im na tome. Na kraju smo uspeli da pobedimo i to je najbitnije, ali ono o čemu smo pričali između treće i četvrte četvrtine... Baš sam srećan zbog njih - počeo je Ocokoljić, pa se osvrnuo na preokret crno-belih:

- Pokušavali smo da kaznim svič odbranu Zvezde na jedan način, onda smo pokušali to da promenimo... Nismo šutirali dobro tri četvrtine, a onda smo pogodili neke šuteve na kraju i... Hvala Bogu, pronašli smo način - to je najbitnije.

- Partizan je pobedio, nismo se prilagodili kriterijumu. Prvi put nisam znao šta da radim na klupi. Ovo je utakmica kao i svaka druga, moguće je da izgubiš utakmicu. Nismo imali lošiji odnos, mislim da smo dobro igrali, samo sam igračima dao čestitke posle utakmice. Ako se ne adaptiraš na sudijski kriterijum, onda možeš i da izgubiš - istakao je Obradović, a zatim je dodao da ne krivi igrače za neuspeh, kao i da mu ovo nije najbolniji poraz u karijeri:

- Bili su individualisti i ranije, pa smo davali poene. Igrali smo dobro i zaslužili smo da pobedimo. Kontrola emocija, kontrola igre, o svemu tome možemo da pričamo. Zašto je ovo najteži poraz, poraz kao i svaki drugi. Nisam nezadovoljan zalaganjem, pali smo u poslednjoj četvrtini.

