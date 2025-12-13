Slušaj vest

Kada bi sad počeo plej-of i plej-in Evrolige... Parovi bi izgledali gotovo neverovatno. Gledali smo razne sezone u elitnom takmičenju, ali nijedna nije ni približna ovoj.

Iznenađenja - na pretek. Pred start takmičenja apsolutno niko nije mogao da zamisli da posle 15 kola u prvih šest timova neće da budu Panatinaikos, Olimpijakos, Monako, Real... Hapoel jeste napravio dobar tim, ali da će da budu na vrhu - malo ko je očekivao.

Valensija, Žalgiris i Zvezda su prijatna iznenađenja. Partizan i Efes su, za sada, razočarali.

Vremena za promene i te kako ima, ali je činjenica da ćemo ove godine imati izuzetno zanimljiv plej-of i plej-in. 

Utisak je da pozicija favorita na papiru više gotovo ništa ne znači.

TABELA EVROLIGE: Hapoel Tel Aviv 11‑4, Barselona 10‑5, Valensija 10‑5, Fenerbahče  9‑5, Crvena zvezda 9‑6, Žalgiris 9‑6, Monako 9‑6, Panatinaikos  9‑6, Real Madrid 9‑6, Olimpijakos 8‑6, Armani Milano 8‑7, Virtus 7‑8, Dubai 7‑8, Partizan 6‑9, Efes 5‑10, Pariz 5‑10, Baskonija 5‑10, Makabi Tel Aviv 5‑10, Bajern 5‑10, ASVEL 3‑12.

Pogledajte slavlje Partizana posle pobede u derbiju:

Slavlje igrača Partizana posle pobede u derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Tajrik Džons posle pobede nad Zvezdom Izvor: Kurir