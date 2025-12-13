Slušaj vest

Košarkaši Partizana napravili su čudesan preokret protiv Crvene zvezde i od minus 16 su stigli do pobede u prvom ovosezonskom večitom derbiju (79:76).

Bio je ovo treći vezani trijumf za crno-bele od kada je na klupu Partizana seo Mirko Ocokoljić.

Mirko Ocokoljić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ocokoljić je uzeo "vruć krompir" u ruke i pripao mu je nezgodan zadatak da bar privremeno zameni Željka Obradovića, a on je na to odgovorio fenomenalno i za kratko vreme je pokazao da može da bude prvi trener.

I pored toga što je Partizan pod vođstvom Ocokoljića srušio Bajern, Kluž i Crvenu zvezdu, i dalje se vodi polemika oko toga ko bi trebalo da bude trener crno-belih u nastavku sezone.

Zbog toga, pitamo i vas - da li bi Mirko Ocokoljić trebalo da ostane na klupi Partizana? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Anketa

Da li bi Mirko Ocokoljić trebalo da ostane na klupi Partizana?

Ne propustiteEvroligaSAZNAJEMO! Partizan dovodi dva igrača iz NBA lige: Plejmejker i "četvorka" stižu već naredne nedelje
EvroligaTI SI GLAVNI TRENER MIRKO: Kakve "crne" Penjaroje i slični eksperimenti pored čoveka koji drži košarku u malom prstu! Ovaj detalj je KLJUČAN u celoj priči
Mirko Ocokoljić
EvroligaDA LI OCOKOLJIĆ POSLE POBEDE U DERBIJU OSTAJE TRENER PARTIZANA? Oglasio se čovek čija se odluka čeka: "Mirko je..."
Mirko Ocokoljić KK Partizan
EvroligaDVEJN VAŠINGTON SRUŠIO ZVEZDU, PA IZMEĐU REDOVA PROZVAO ŽELJKA OBRADOVIĆA: "Ocokoljić nam veruje! Nije vikao na nas, daje nam podršku..."
Dvejn Vašington KK Partizan

 BONUS VIDEO:

Tajrik Džons posle pobede nad Zvezdom Izvor: Kurir