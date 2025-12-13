Slušaj vest

Bio je ovo treći vezani trijumf za crno-bele od kada je na klupu Partizana seo Mirko Ocokoljić.

Ocokoljić je uzeo "vruć krompir" u ruke i pripao mu je nezgodan zadatak da bar privremeno zameni Željka Obradovića, a on je na to odgovorio fenomenalno i za kratko vreme je pokazao da može da bude prvi trener.

I pored toga što je Partizan pod vođstvom Ocokoljića srušio Bajern, Kluž i Crvenu zvezdu, i dalje se vodi polemika oko toga ko bi trebalo da bude trener crno-belih u nastavku sezone.

Zbog toga, pitamo i vas - da li bi Mirko Ocokoljić trebalo da ostane na klupi Partizana? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Anketa Da li bi Mirko Ocokoljić trebalo da ostane na klupi Partizana? Da, apsolutno je zaslužio 77.73% Teško je proceniti 11.72% Ne, Partizanu je potreban neki bolji trener 10.55%

